I Rangers campioni di Scozia: la squadra di Gerrard vince con 6 giornate d'anticipo

Dopo nove anni di dominio del Celtic, i Rangers si riprendono la scena in Scozia. La squadra guidata da Steven Gerrard si è aggiudicata il titolo grazie al pareggio dei rivali sul campo del Dundee. Venti i punti di distacco tra i due club in classifica. E a sei giornate al termine del campionato, la vittoria dei Rangers è già ufficiale. Una cavalcata impressionante quella dei Light Blues, che non hanno mai perso: in 32 gare hanno collezionato 28 vittorie e solamente quattro pareggi, senza incappare mai nella sconfitta.

