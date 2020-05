Il Coronavirus manda a picco la Roma: "Bilancio di 110 milioni di rosso"

L'IMPOVERIMENTO DELLA ROMA - Marco Bellinazzo è un noto giornalista che dal 2004 scrive di lavoro, fisco e giustizia sul Sole 24 Ore. Con l'emergenza Coronavirus tutto si lega a tutto, ogni aspetto sociale ha conseguenze e connessioni con altre sfere della nostra vita. Il calcio non è escluso: la pandemia non ha solo imposto l'alt al gioco, ma sta producendo e produrrà ancora effetti economici sensibili. Il calciomercato non sarà lo stesso, i prezzi dei cartellini dei giocatori subiranno oscillazioni importanti, tutto sarà ricalcolato. "Il default è un'ipotesi estrema, ma i danni economici saranno gravi. Il sistema calcio già produceva ogni anno dai 200 ai 300 milioni di perdite. È normale che l'emergenza sanitaria peggiori questa situazione" ha spiegato attentamente Bellinazzo in un'intervista a Il Romanista. "Prima i danni erano delle ipotesi, ora sono reali. Ad oggi ci sono mancati ricavi per circa 150 milioni a causa della chiusura degli stadi. Danni che si possono già mettere anche sul bilancio dell'anno prossimo perché è molto difficile immaginare stadi aperti senza la diffusione di un vaccino".

STOP ROMA-FRIEDKIN - La Roma, di tutta questa situazione di emergenza, ne sa qualcosa. La trattativa tra Pallotta e Friedkin per la cessione della società si è bloccata a causa del Coronavirus, anche se non è ancora saltata definitivamente. "Per la Roma questa pandemia è stata quello che in finanza si definisce 'un cigno nero', cioè un evento imprevedibile che sconvolge la situazione" dice Bellinazzo. Ora le richieste di Pallotta dovranno essere riviste: "Sicuramente non può essere più considerata valida la cifra di 710 milioni. Al momento si ragiona su una forbice che varia tra i 500 e i 600 milioni. Difficilmente Pallotta e soci accetteranno offerte sotto questa cifra" continua il giornalista.

ROMA IN ROSSO - Veniamo al punto: che conseguenze subirà la Roma dal punto di vista economico-finanziario con l'allarme Covid-19? Ancora Bellinazzo fa luce: "Il club ha dovuto affrontare un'emergenza doppia perché senza Champions ha perso almeno 50 milioni che arrivano a 100 se si considera anche questa stagione. La previsione di bilancio di 110 milioni di rosso è il riflesso di questa complicatissima situazione. Un segnale importante è arrivato da Pallotta visto che ha confermato l'impegno a completare l'aumento di capitale per supportare finanziariamente il club. Il tema è capire quanto questo sostegno finanziario riuscirà a contenere l'impoverimento della Roma. È chiaro che senza Champions il club dovrà fare dei sacrifici sul mercato e accelerare sulla riduzione del monte ingaggi per riportare in equilibrio i conti in un conteso in cui tutta la Serie A vedrà ridurre le entrate. Il default in questa stagione è ipotesi estrema, il vero problema è l'anno prossimo. Per la Roma l'epidemia è stato un cigno nero".

