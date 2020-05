La Lazio e tutte le altre di Serie A: quanto è il conto delle spese sanitarie?

LAZIO, LE SPESE SANITARIE - Allora, la lista è fatta: tamponi in cima, poi mascherine, guanti e gel igienizzante. Chiudono il processo di sanificazione di ambienti chiusi e aperti e gli interventi di mantenimento, oltre alle eventuali spese per il ritiro di squadra. Questo è tutto l'occorrente per viaggiare in sicurezza da quando riprenderà il campionato fino alla fine. Anzi, in realtà già da adesso che le squadre hanno ripreso gli allenamenti individuali nei centri sportivi. La Lazio segue il passo e le norme: la sanificazione di Formello è stata fatta, la squadra si allena secondo le norme sanitarie. Facendo un calcolo di tutte le spese, ogni club di Serie A spenderà circa 165 mila euro, senza contare che se si ritenesse necessario il ritiro in hotel l'ammontare salirebbe ancora. I tamponi sono la parte più consistente: secondo la rassegna di Radiosei, usciranno 4 milioni di euro totali dalle tasche dei club, circa 150 mila euro a squadra. Il materiale igienizzante pesa per 10 mila euro, mentre 5 mila euro il processo di sanificazione.

