Il CorSera ci riprova: "La Lazio ha due trofei europei, la Roma uno"

Una vecchia storia, alla quale è stata messa la parola fine il 30 giugno 2005. "La Coppa delle Fiere non è un trofeo riconosciuto dalla UEFA e il palmarès della competizione non fa parte di quello relativo alle competizioni europee", la firma è della UEFA. Ma evidentemente questo non basta a qualcuno. Stamattina nell’approfondimento sul conteggio dei trofei internazionali vinti dalle squadre capitoline il Corriere della Sera ha scritto: "La Lazio ha vinto due trofei europei, la Roma uno". Per l'ennesima volta si cerca di far passare la Coppa delle Fiere vinta dalla Roma nel 1961 come un trofeo da considerare, nonostante la UEFA si sia espressa con chiarezza sul tema. Addirittura sullo stesso piano della Coppa delle Coppe e della Supercoppa Europea che la Lazio di Eriksson conquistò contro Mallorca e Manchester United, una delle squadre più forti della storia (realizzò il triplete nella stagione precedente). Al di là del tentativo di aumentare il numero dei trofei dei giallorossi e nascondere un poco onorevole zero in ambito continentale, la domanda che ci poniamo è: "Se non basta il parere della UEFA, cosa deve accadere per vedere ripristinata la verità?". Perché errare è umano, perseverare è diabolico.

