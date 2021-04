Il Dortmund dimentica Hummels a Colonia, nessuno si accorge della sua assenza

Ha dell'incredibile quanto accaduto a Mats Hummels dopo la gara del Borussia Dortmund contro il Colonia. Al termine del match dello scorso 20 marzo infatti i gialloneri hanno preso la via di casa dimenticandosi però del loro vice capitano. Nessuno infatti, tra squadra e staff, si è accorto della mancanza del difensore. Come riportato da Sport Bild alla fine il povero Hummels è dovuto tornare a Dortmund in auto in maniera autonoma.

