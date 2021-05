Il Villarreal trionfa, Musacchio esalta l'impresa: "Siete grandi, è storia" - FOTO

Si sta godendo qualche giorno di relax con i compagni di squadra in Sardegna, ma Mateo Musacchio non smette di seguire il calcio. Anche ieri, in occasione della finale di Europa League, il difensore della Lazio è stato spettatore interessato del match. Nel suo passato, infatti, ci sono svariate stagioni trascorse tra le fila del club spagnolo. Società che l'ha portato poi al grande salto nel Milan. L'argentino ha esaltato su Instagram l'impresa della squadra di Emery: "Siete grandi, questa è storia".

