Immobile, dedica social per il compleanno di Jessica: "Qualunque sarà la strada..." - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Speciale dedica di Immobile per la moglie Jessica. La donna, che oggi festeggia il proprio compleanno, ha ricevuto teneri auguri da parte del marito, attualmente impegnato ad Auronzo di Cadore in ritiro con la Lazio. Condivisa una foto della moglie, ora in dolce attesa, ha aggiunto: "Qualunque sarà la strada che vorrai percorrere non aver mai paura, io sarò lì, sarò quello che ti terrà la mano per non farti sentire mai sola. Ti amo più della mia vita, buon compleanno". Ecco il post in questione:

TORNA ALLA HOMEPAGE