Immobile miglior attaccante della Serie A: l'omaggio social del club - FOTO

Nella giornata di ieri, la Serie A ha rivelato i nomi degli MVP della stagione 2021/22. Maignan per i portieri, Bremer per i difensori, Brozovic per i centrocampisti, Immobile per gli attaccanti i nomi su cui è ricaduto il maggior numero di preferenze. Il bomber della Lazio, in vantaggio su Vlahovic per il titolo di capocannoniere, è stato omaggiato via Instagram dal club. Condiviso uno scatto di Re Ciro, è stato aggiunto: "Ciro Immobile è stato eletto dalla Serie A come il miglior attaccante della Serie A 2021/22".

