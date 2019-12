Immobile, ritorno alle origini: “Stavo sempre col pallone, la mia vita…” - VD

Ciro Immobile è, ora, un grande campione, stimato dagli addetti ai lavori e idolo dei tifosi. Il percorso per diventare il bomber che sta facendo le fortune della Lazio, però, è stato lungo e faticoso. Punto di partenza lo Sporting Club Oplonti di Torre Annunziata, dove 'Ciruzzo' ha dato i primi calci al pallone. L'attaccante, in compagnia di Pierluigi Pardo, ha fatto visita a quel luogo che gli è così caro, tornando di fatto alle sue origini. Il video in cui Immobile racconta quanto vissuto da bambino è stato pubblicato sul profilo Facebook di Fifa: "E’ iniziato tutto da qui, prime vittorie s confitte, gioie e dolori. Tutto quello che ho imparato arriva da questo campo. C’ho passato l’infanzia, si può dire che ho passato più tempo qui che a casa. Regnava la squadra che vinceva, quello che portava il pallone doveva sempre giocare, anche se era il più scarso, però aveva il pallone, e senza quello non si poteva giocare. L’amicizia, l’umiltà, il divertirsi insieme con gli amici, passare un po’ di tempo perché non ci pensi che potrebbe diventare un lavoro. Quando arrivi a certi livelli e ti guardi indietro, invece capisci che sei partito da qui con questi valori. Devi aiutare il compagno, hai a che fare con gli avversari, con l’arbitro, con il pubblico, quindi se non hai questi valori dentro di te, insegnati dalla famiglia, non puoi andare avanti. Stavo sempre col pallone, era la mia vita, è la mia vita. Sei il bomber ma vuoi che la gloria sia di tutti, questo è il calcio che amo".

