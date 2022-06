Immobile, sfida a Mbappé e Benzema in una speciale classifica: i numeri

TUTTOmercatoWEB.com

Ciro Immobile parla una sola lingua in mezzo al campo, quella del gol. L'implacabile bomber di Torre Annunziata, ormai diventato leggenda e miglior marcatore della Lazio, aggiorna i suoi numeri ogni anno, infrangendo record e facendo gioire tutto il popolo biancoceleste. Nel 2022 il 17 ha messo a segno ben 16 reti, con una media pazzesca di 0,84 a partita. Meglio di lui solo quattro giocatori in tutta Europa ai quali Ciro ha già lanciato la sfida. Davanti a Immobile, in questa speciale classifica, ci sono Kylian Mbappé, capolista con 24 reti da inizio anno, Karim Benzema anche lui con 24 centri ma con una media gol più alta rispetto al connazionale, Robert Lewandowski, 20 gol, e piazza occupata Giakoumakis del Celtic con 12 reti è una media di 0.86 a partita. Restano poco meno di sei mesi al capitano biancoceleste per completare la rincorsa ai suoi colleghi.