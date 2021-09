Infantino: "Follia in Brasile - Argentina. Bisogna ripensare il calendario"

Il presidente della Fifa Gianni Infantino è intervenuto nel corso dell'Assemblea dell'Eca a Ginevra. Le sue parole su Brasile - Argentina e il calendario internazionale: "È importante proteggere i club ma anche le nazionali, il calcio è uno per tutti e bisogna trovare un equilibrio. Dobbiamo tutelare la salute degli atleti e per questo occorre ripensare il calendario internazionale. C'è bisogno dell'aiuto di tutti per un calcio che sia più forte. Le qualificazioni si devono giocare e ho chiesto a tutti i club, alle federazioni e ai governi di non discriminare ma di mostrarci la loro solidarietà. Dobbiamo proteggere il Mondiale, le qualificazioni e trovare un compromesso anche in vista delle prossime soste. Sappiamo di non fare felici tutti ma dobbiamo trovare un modo per comprenderci a vicenda. Ciò che è successo ieri tra Brasile e Argentina è stato folle, dobbiamo affrontare questa sfida prendendo decisioni comuni per venire a capo a questa crisi".

LAZIO, LA PRIMA INTERVISTA A CAICEDO DOPO LA CESSIONE

LAZIO, LADY BASIC SI PRESENTA: "INNAMORATA DI ROMA"

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO WEB