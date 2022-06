Inghilterra-Italia, Tonali: “In ginocchio contro il razzismo? Ecco cosa faremo”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sandro Tonali presenta Inghilterra-Italia. Il centrocampista campione d'Italia con il Milan, che sta diventando un elemento importante anche per Mancini, ha parlato in conferenza stampa. Tra i vari temi trattati c'è anche quello dell'inginocchiarsi nel pre partita contro il razzismo come faranno gli inglesi. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sei già un leader? "In questo momento non mi voglio sentire leader, è un momento delicato per tutta la squadra. Bisogna essere uniti, non solo per me ma per i più giovani che vengono per le prime volte qui. Bisogna far sentire tutti dentro la squadra senza avere un vero e proprio leader, tutti devono sentirsi parte del gruppo".

Vi inginocchierete come gli inglesi? "Sì, ne abbiamo parlato con la squadra oggi. Lo faremo come gesto di rispetto nei loro confronti, ci inginocchieremo".