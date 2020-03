Inter, Alvaro Pereira svela: "Lotito mi voleva alla Lazio"

Alvaro Pereira, all'Inter dal 2012 al 2014 ed attualmente tra le fila del River Plate de Asuncion, è tornato a parlare della sua esperienza in Italia. Intervenuto ai microfoni di fcinternews360, l'esterno uruguayano ha svelato anche l'interesse della Lazio e del Napoli nei suoi confronti: "I nerazzurri mi hanno pagato quanto valevo. Con la Nazionale e con il Porto avevo conquistato titoli su titoli, ben otto in tre anni, tra cui anche l'Europa League. Pensi che Mazzarri mi voleva al Napoli e Lotito alla Lazio. E l'anno precedente i lusitani non mi vollero cedere al Chelsea".

