Inter, Candreva ai saluti: "Orgoglioso di aver dato tutto con questa maglia"

Candreva-Sampdoria ci siamo. Ore caldissime per il passaggio dell'esterno italiano al club blucerchiato. Le due società hanno trovato un accordo sulla base di 2,5 milioni di euro per il trasferimento. L'ex Lazio firmerà un contratto quadriennale con la Sampdoria. Candreva ha già salutato l'Inter, i suoi compagni e i suoi ex tifosi tramite un post sul suo profilo Instagram: "Orgoglioso di aver dato tutto con la maglia nerazzurra. Grazie ai tifosi per tutto l’affetto ed il sostegno di questi anni...ho cercato di ricambiarli in campo, sempre, fino all’ultima goccia di sudore. Vi abbraccio e in bocca al lupo".