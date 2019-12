Inter, Conte: "La Lazio è una grande squadra, non la considero una sorpresa"

In casa Inter è già tempo di vigilia. Domani i nerazzurri affronteranno la Roma nel primo big match di giornata, la sfida che di fatto anticipa Lazio - Juventus di sabato. Partite collegate da due fili conduttori: quello della corsa scudetto e della lotta per la qualificazione in Champions League. Per questo in conferenza stampa Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha parlato anche dei biancocelesti: "Quella contro la Roma sarà una partita dal coefficente di difficoltà altissimo. I giallorossi meritano i complimenti, così come la Lazio. Sono due grandi squadre che stanno facendo molto bene, hanno due bravi allenatori e un organico importante. Non posso considerarle delle sorprese".

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

LAZIO - JUVENTUS, L'ARBITRO DELLA GARA

TORNA ALLA HOMEPAGE