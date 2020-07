Inter, Conte: "Meritiamo di essere tra le prime quattro. Rotazioni? Ora siamo tranquilli"

Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, Antonio Conte ha presentato la sfida ai canali ufficiali del club. Il tecnico dell'Inter si è soffermato, prima di tutto, sulla qualificazione in Champions già ottenuta: "È stato importante per un club come l'Inter stare sempre tra le prime quattro in classifica. Questa è la zona in cui dobbiamo stare. Il fatto di averlo fatto per tutto l'anno e di esserci arrivati con quattro giornate d'anticipo è anche una richiesta della società, di migliorare rispetto all'anno scorso e dare un po' più di stabilità, riuscire a essere più sereni nella parte finale del campionato. Fiorentina? Stiamo parlando di una squadra che si è ritrovata in quella posizione di classifica in maniera incredibile, ha un'ottima rosa ed è una buonissima squadra. C'è Iachini come tecnico che sta facendo un buon lavoro. Loro saranno tranquilli, noi anche per quanto riguarda la qualificazione in Champions. Farò delle valutazioni, abbiamo giocato tanto, ci sono giocatori che hanno bisogno df riposare. Farò delle valutazione sulla base proprio di questa tranquillità che abbiamo raggiunto in classifica".

