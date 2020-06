Inter, Conte: “Scudetto? Non ci poniamo limiti, ma Juve e Lazio...”

Tornerà in campo domani sera a San Siro l’Inter di Antonio Conte, che nel recupero della 25esima affronterà la Sampdoria. Ai microfoni di Inter Tv, l’allenatore pugliese ha parlato di come arrivano alla sfida i nerazzurri: “Abbiamo molta voglia di ricominciare, è normale, allenarsi e basta non è il massimo. Abbiamo bisogno di gare ufficiali. Noi abbiamo lavorato tanto per farci trovare pronti, ci aspetta un rush finale davvero impegnativo”.

OBIETTIVI – Ripartirà un vero e proprio nuovo mini campionato e, per Conte, l’Inter non dovrà precludersi nulla: “Ci vogliamo giocare il finale del campionato al massimo, senza preclusione e senza limiti. I margini di errori nostri sono minori di quelli delle squadre davanti a noi. Ma abbiamo voglia, entusiasmo e passione. La squadra è cresciuta ancora, sotto tutti i punti di vista”.

