Inter, Handanovic ci prova per il derby. E la Lazio è all'orizzonte...

Non si è allenato col pallone neanche oggi, Samir Handanovic. Il tutore per il mignolo della sua mano sinistra è pronto, lo sloveno pure: meno l'Inter. Lo staff medico è titubante, Conte li appoggia. Troppo rischioso forzare il rientro con il calendario che si farà sempre più denso di impegni e scontri diretti. Questa domenica il Milan, poi la Lazio, più avanti l'Europa League. Se qualcosa dovesse andare storto Handanovic rischierebbe di aggravare l'infrazione al dito, completando la frattura. Ma l'estremo difensore nerazzurro preme, vuole giocare titolare, e anche in questi giorni di lavoro differenziato sta arrivando sempre per primo ad Appiano Gentile. È un messaggio al mister e alla società. Fosse per lui non ci sarebbero discussioni, ma Conte è un osso duro. Domani sarà la giornata decisiva, la vigilia del derby. Il tiro alla fune tra lo sloveno e l'Inter non è escluso che alla fine possa pendere a vantaggio del numero 1, ansioso di testare il tutore e lavorare col pallone. Nel caso in cui l'eventuale prova dovesse dare esito positivo, allora Handanovic ci sarà anche con la Lazio. Salvo complicazioni...

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

PRIMAVERA - LA LAZIO BATTE L'EMPOLI E VOLA

TORNA ALLA HOMEPAGE