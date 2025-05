Inter, Inzaghi tra Vanoli e Baroni: Lautaro rischia anche la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Occhi sull'Inter. La prossima sfida di campionato per Marco Baroni e la sua Lazio saranno i nerazzurri. Intanto Inzaghi pensa al match contro il Torino. Ieri pomeriggio, sul pullman diretto nel capoluogo piemontese, come previsto, non sono saliti Lautaro (potrebbe saltare anche la Lazio), Pavard, Mkhitaryan. A questi, come riporta il Corriere dello Sport, si aggiunge anche Frattesi, per cui si è optati per la cautela, in ragione del fastidio che ancora gli provoca il risentimento alla parete addominale.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.