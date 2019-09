Inter - Lazio, la diretta: dove vedere la partita in tv e in streaming

INTER - LAZIO, giornata 5 di Serie A

Non c'è tempo di riposare. Dopo la vittoria interna contro il Pama, la Lazio vola a Milano per il turno infrasettimanale della quinta giornata di campionato. Ad attenderla a San Siro c'è l'Inter di Conte, capolista a punteggio pieno. Una gara difficile, ma anche una gara di quelle che esalta in biancocelesti che hanno fame e voglia di dimostrare che Ferrara e Cluj sono solo due incidenti di percorso.

Il fischio di inizio della partita tra Inter e Lazio è alle ore 21 di mercoledì 25 settembre. La partita in tv sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su Sky Sport, per mezzo del canale Sky Sport 1 (201). In streaming si potrà seguire su SkyGO (riservato ai soli abbonati) su pc, smartphone e tablet.

Inter - Lazio, la designazione arbitrale

Formello, subito la ripresa: mercoledì c'è l'Inter

TORNA ALLA HOMEPAGE