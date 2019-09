Inter - Lazio, Parolo: "Troppe occasioni buttate, nel calcio vince chi segna"

La Lazio torna a Roma con zero punti in tasca: nulla da fare per i biancocelesti a San Siro contro l'Inter. Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto Marco Parolo al termine del match: “Nel calcio chi fa gol vince, noi abbiamo buttato tante occasioni. Le grandi squadre hanno anche grandissimi portieri, oggi non siamo riusciti a metterla dentro: complimenti ad Handanovic. Noi dobbiamo essere consapevoli di potercela giocare con tutti. Dobbiamo continuare su questa squadra perché stiamo crescendo e la mentalità è quella giusta. È stata una partita intensa, voglia di recuperare palla e lottare. Quando siamo riusciti a trovare il nostro palleggio abbiamo creato belle occasioni. Con la stanchezza ci siamo allungati e loro hanno creato di più, ma finché siamo rimasti compatti non abbiamo mai rischiato nulla. Sono convinto che finora abbiamo sempre interpretato bene le partite, a Ferrara non abbiamo mantenuto la giusta concentrazione e stessa cosa a Cluj. Ma rispetto agli anni passati, dove sbagliavamo completamente la partita, quest’anno non è accaduto. A volte trovi il gol, come con il Parma, oggi non è andata così. Il mio ruolo? Con gli anni si impara a giocare in diverse posizioni, si cerca di rubare dagli altri alcuni segreti. Giocare davanti la difesa non è facile, ma è sempre bello mettersi alla prova. Handanovic? Magari al ritorno ci regala qualcosa”.

Il centrocampista della Lazio si è fermato anche ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista: "Raccogliamo poco rispetto a quanto produciamo ma, se continuiamo così fino a fine stagione, riusciremo a raccogliere qualcosa in più. Finora le partite le abbiamo sempre interpretate nel modo giusto, ohgi Handanovic ha fatto tre grandi parate, ma la partita è rimasta aperta fino alla fine. Peccato perché oggi meritavamo di fare punti. Complimenti a loro, ma noi dobbiamo continuare a lavorare così: son convinto che alla fine i risultati arriveranno. Rispetto agli altri anni, quest'anno non sbagliamo le partite. Dobbiamo riuscire ad essere più concreti. Jony? Questa è la seconda partita che fa in quel ruolo: bocciarlo ora mi sembra assurdo. Quella del gol era una palla difficilissima da leggere e anche il miglior difensore poteva sbagliare. D'Ambrosio è stato bravissimo: sono palle difficili da leggere per i difensori. Siamo una squadra con tanti giocatori, è giusto che il mister scelga chi schierare in campo. Lo spogliatoio è sereno, la situazione di Ciro è stata ingigantita perché è Immobile, ma noi siamo sereni e lavoriamo per ripartire domenica".

Pubblicato il 25-9 alle 23.45