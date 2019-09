MOVIOLA - Inter - Lazio, Maresca casalingo: dubbi sul contatto Politano - Lazzari

La Lazio esce sconfitta da San Siro dopo aver prodotto almeno sei clamorose occasione da gol. Vince l'Inter con un gol di D'Ambrosio, ma il rimpianto per la squadra di Inzaghi è sicuramente molto forte. Qualche macchia nella direzione di Maresca, con un episodio in area nerazzurra che lascia forti dubbi nonostante il controllo Var. Di seguito il riassunto.

PRIMO TEMPO

3' - Scontro fortuito tra Bastos e D'Ambrosio durante un'avanzata del biancoceleste: il terzino interista rimane a terra dolorante, ma non c'è bisogno dell'intervento di Maresca.

14' - Sul rinvio di Strakosha Lukaku allarga la mano. Giustamente Maresca interrompe il gioco che aveva portato a una conclusione di Vecino finita sul fondo.

15' - Sul ribaltamento di fronte Caicedo sfonda per vie centrali, ma si allunga la palla e Handanovic per un pelo lo anticipa. Maresca per sicurezza fa un rapido check, ma è tutto regolare.

31' - Il primo ammonito del match è Luis Alberto per un entrata da dietro su Godin.

34' - Assist di Caicedo per Correa che salta Handanovic con uno scavetto e poi finisce a terra dopo un contatto. Per l'arbitro è l'argentino a cercare il piede del portiere, scelta confermata dal Var.

35' - Contatto Politano - Lazzari dentro l'area di rigore, con l'interista che arriva in ritardo in una respinta su calcio d'angolo. L'arbitro aspetta la ripresa del gioco, ma per il Var non c'è nulla.

41' - Netto fallo da dietro di Barella su Caicedo, per Maresca clamorosamente non c'è niente.

46' - Ammonito anche D'Ambrosio per un'entrata a martello sulla caviglia di Correa.

SECONDO TEMPO

47' - Brutta entrata di Brozovic su Caicedo, ma anche stavolta Maresca non ammonisce.

56' - Fischiato un fuorigioco inesistente a Immobile, de Vrij aveva il piede clamorosamente avanti: interrotta una ripartenza laterale della Lazio.

72' - Giallo per Bastos, pestone in ritardo a Politano.

74' - Luiz Felipe va in anticipo su Biraghi e fa partire un contropiede, interviene addirittura il quarto uomo ad interrompere l'azione. In realtà il difensore biancoceleste non aveva commesso fallo.

81' - Parolo calcia il pallone e in ricaduta tocca dura Lautaro Martinez. Maresca lo ammonisce.

89' - Giallo anche per Lautaro Martinez che eccede nelle proteste dopo una giocata di Bastos da terra con la testa.

92' - Ammonito anche Inzaghi per proteste. Severo l'intervento di Maresca, che ha lasciato andare per tutta la partita.

