Inter-Lazio, uno sguardo ai diffidati: due giocatori a rischio squalifica

Dopo la bella e importante vittoria nella trasferta di Venezia, la Lazio tornerà in campo direttamente nel 2022. A fare visita ai biancocelesti, nel giorno dell'Epifania, sarà l'Empoli di Andreazzoli. Tre giorni dopo, i biancocelesti voleranno a Milano per il big match contro l'Inter. C'è un solo calciatore tra quelli di Sarri che rischia di saltare la gara di San Siro. Si tratta di Danilo Cataldi che, in caso di ammonizione con i toscani, sarebbe squalificato per un turno. Tra gli uomini di Inzaghi, invece, l'unico diffidato è Lautaro Martinez che, contro il Bologna, dovrà stare molto attento.