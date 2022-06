Inter, Marotta: "Derby d'Italia e della Capitale lo stesso giorno? Grande fascino"

TUTTOmercatoWEB.com

Il 16 novembre e il 19 marzo 2023 saranno due date importantissime per tanti tifosi: per quelli della Lazio, della Roma ma anche della Juventus e dell'Inter. Nella giornata di oggi infatti è stato reso noto il calendario della prossima stagione e il derby della Capitale si giocherà nelle stesse date del derby d'Italia. In merito a queste due grandi sfide ha detto la sua anche l'ad dei nerazzurri Marotta: "L'Inter avrà un finale di campionato scoppiettante, la speranza è quella di arrivarci in forma e con una posizione di classifica di grandissimo rispetto. È bello per noi avere il derby quasi subito, arriverà presto ma io credo che in quel momento saremo entrambe nella condizione migliore. Derby di Roma e derby di Italia la stessa giornata sia all'andata che al ritorno? C'è sempre grande fascino e grande campanilismo", queste le sue parole ai mcirofoni di Rai Radio 1 Sport.