Inter, Marotta: "Premi Champions? La UEFA terrà conto della contrazione economica"

La Lazio si gode ed è pronta ad onorare il grande palcoscenico della Champions League. Oltre che in termini di prestigio, la massima competizione europea diventa importante anche in virtù dei premi previsti in termini economici. Ne ha parlato l'amministratore delegato dell'Inter Marotta, prima del match contro lo Shakhtar Donetsk: "Siamo in una situazione anomala non solo per la pressione degli impegni ma proprio perchè ogni società risente dei mancati introiti che servono sicuramente per dare un equilibrio alla propria gestione di bilancio. Per cui anche l'UEFA, nella ripartizione, terrà conto di questa contrazione economica, ci saranno meno proventi ma questi proventi sono sempre importanti in un'economia più generale".

