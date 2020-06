Inter, Marotta: "Scudetto? Può succedere di tutto, oggi servono i 3 punti"

A pochi minuti dal fischio di inizio di Inter - Sampdoria, ai microfoni di Sky ha parlato Marotta: "Le parole di Conte sono uno stimolo, condiviso da tutti. Ci sono 39 punti a disposizione e può succedere di tutto sia davanti che dietro. Da stasera bisogna essere carichi e motivati perchè tre punti eventuali contro la Samp possono essere un bel viatico per il prosieguo del campionato".

RIPRESA - "La gente vuole tornare alla normalità. Oggi lo sport, il calcio è un fenomeno di aggregazione e sta a noi alleviare questa sofferenza che molte famiglie ha patito. Attraverso il calcio c'è voglia di avere spensieratezza ed è questo che ha portato il mondo calcistico che sia avvenuta questa ripartenza. Questo è un obiettivo importante grazie anche a Gravina e Dal Pino. Oggi è evidente che attraversiamo qualcosa di straordinario perchè dobbiamo vedere quale sarà la reazione del campo. Noi abbiamo tentato di proporre alla Federazione qualche situazione che era frutto di una linea di consensi in assemblea ma il Consiglio Federale si è espresso in modo diverso. Non deve essere considerato un dramma. Ci adeguiamo, l'importante è arrivare alla fine e far sì che il verdetto del campo sia valutato nel migliore dei modi".