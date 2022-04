Inter - Milan, oggi c'è il derby di Coppa Italia: la programmazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto pronto allo Stadio Giuseppe Meazza, il turno della grande serata è ormai arrivato. Questa sera alle ore 21:00 andrà in scena il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Milan. La squadra di Simone Inzaghi punta alla vittoria, reduce dello 0-0 dell'andata contro Stefano Pioli e con la regola dei gol in trasferta che "valgono doppio". Al Milan infatti, basta solo un pareggio con gol per strappare il pass per la finale di Coppa Italia con la vincente di Juventus - Fiorentina in programma domani alle 21:00. La semifinale odierna sarà trasmessa in diretta in tv da Canale 5 e in streaming su Mediaset Play/Mediaset Infinity.