Inter, Sanchez sulla corsa scudetto: "Presto per parlarne. Vietato rilassarsi"

Domani sarà Lazio - Inter, un altro test tanto importante quanto difficile per la banda di Simone Inzaghi che cerca il riscatto dopo la pesante sconfitta con l'Atalanta. La squadra dell'Inter è piena di campione e uno di questi, Alexis Sanchez, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, facendo riferimento anche alla corsa scudetto: "Troppo presto per parlarne, posso dirlo più avanti. Ora dobbiamo migliorare, essere più determinati. Quello che non deve succedere è rilassarci, dobbiamo stare sempre focalizzati su ogni partita, facile o difficile che sia. Vidal? Lo conoscono tutti, io da quindici anni: praticamente abbiamo sempre giocato insieme. È uno che capisce il calcio, trovare calciatori così non è facile a livello mondiale".