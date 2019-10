Inter, tegola Sanchez: per il cileno possibile stop di 3 mesi

Brutta tegola per l'Inter, che perde Sanchez solamente dopo una manciata di partite di questa stagione. Il nuovo acquisto si è dovuto subito fermare ai box, e il tempo per recuperare è ancora tutto da definire. Infatti, l'ex Manchester United rischia addirittura di operarsi: gli esami strumentali effettuati ieri hanno evidenziato la lussazione del tendine peroneo lungo della caviglia destra. L'infortunio è avvenuto durante l'amichevole del Cile contro la Colombia. Potrebbe addirittura dover stare fermo per 3 mesi, Conte si ritroverà con un'arma in meno in questa prima parte di campionato.

