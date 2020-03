Inzaghi, Gaia e Simone cantano 'Abbracciame' - VD

Sono giorni di difficoltà per gli italiani, rimasti in casa per contenere i contagi da Coronavirus. Seppur distanti, si cerca, tuttavia, di rimanere uniti col pensiero, con il cuore. Inoltre, per evitare che la noia possa prendere il sopravvento, le persone stanno tentando di ingannare il tempo nei modi più disparati. Gaia e Simone Inzaghi, per esempio, hanno cantato 'Abbracciame', la canzone di Andrea Sannino che si sta ascoltando moltissimo in questo periodo. Il video della performance canora è stato pubblicato su Instagram dall'imprenditrice romana, che ha nominato, a sua volta, Ciro e Jessica Immobile.

Inzaghi, Gaia e Simone cantano 'Abbracciame' (VIDEO)