Irlanda del Nord - Italia, esordio per Adani: sarà al fianco di Rimedio

Daniele Adani avrà un compito difficilissimo questa sera: per la prima volta infatti commenterà una gara della Nazionale per la Rai e sarà al fianco dello storico telecronista degli azzurri Alberto Rimedio. Vista l'importanza del match sarà una doppia sfida per l'ex volto noto di Sky che ha comunque già commentato le nazionali in occasione della finale di Nations League tra Francia e Spagna.

Lazio, Immobile ha svolto i controlli: le sue condizioni

Lazio, per Marusic giorno della verità: attesi i risultati del secondo tampone

TORNA ALLA HOME