Isaksen, la fidanzata va al Tottenham. Gustav le dedica un post sui social - FOTO

Olivia Holdt non è solamente la fidanzata di Gustav Isaksen ma anche una nuova calciatrice del Tottenham. Poche ore fa, come anticipato, è arrivata l'ufficialità del trasferimento dalla Lazio agli Spurs. E ora è giunto anche il messaggio che Gustav ha voluto dedicare alla sua dolce metà. "Sono così orgoglioso di te", la didascalia scelta per accompagnare il video di presentazione di Olivia, ricondiviso dallo stesso attaccante della Lazio.

