Italia, Acerbi al Bambino Gesù: "Non vado finché non finisco il giro" - FOTO

Francesco Acerbi è un ragazzo speciale e lo dimostra in ogni occasione. Il difensore della Lazio ha partecipato giovedì, insieme a una rappresentanza della Nazionale italiana, alla visita all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e ha lasciato il segno come sempre. Su Twitter Alessandro Iapino, responsabile Ufficio Stampa e Coordinamento Editoriale presso l'ospedale, ha riportato una risposta di Acerbi. All'invito di avvicinarsi alle navette dove sono già tutti i suoi compagni, questa è stata la reazione piena di umanità: "Non mi importa, possono anche andare, io prendo un taxi, ma finché non finisco il giro non me ne vado". C'erano ancora dei bambini che aspettavano la sua visita e per nulla al mondo gliel'avrebbe negata.

