Italia, allarme Pellegrini: rischia di saltare l'Europeo

Allarme per la Nazionale azzurra a poco più di 24 ore dal calcio di inizio degli Europei. Lorenzo Pellegrini infatti ha subito un durissimo colpo nella serata di ieri al termine dell'allenamento e rischia fortemente di saltare la competizione. Il calciatore ha avuto una ricaduta del problema che lo costrinse al ko nel derby del 15 maggio scorso contro la Lazio. In preallarme, come riportato da il Corriere dello Sport, Castrovilli e Politano. Oggi Pellegrini si sottoporrà agli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio.

