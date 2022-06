Italia - Argentina, le formazioni ufficiali: Belotti al centro, Raspadori al posto di Insigne

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Italia e Argentina sono pronte a dare spettacolo in quel di Wembley, sede della Finalissima tra i campioni d'Europa e del Sudamerica in carica. Una sfida suggestiva, sorta nell'ambito della collaborazione tra Uefa e Conmebol. Per i ragazzi di Mancini si tratta del primo dei cinque impegni che li attendono nel mese di giugno: tra tre giorni ci sarà l'esordio nel girone di Nations League contro la Germania, da affrontare poi in trasferta il 14. Nel mezzo la gara casalinga con l'Ungheria e quella esterna con l'Inghilterra. Nel frattempo, l'arbitro fischierà alle 20.45 per dar inizio al match che decreterà la "regina dei due mondi". Di seguito, le formazioni ufficiali:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Belotti, Raspadori. Ct. Mancini.

ARGENTINA (4-3-3): Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Rodriguez, Di Maria; Messi, Lautaro Martínez, Dybala. Ct. Scaloni.

