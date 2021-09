Italia-Bulgaria, le probabili formazioni: certezza Immobile, dubbio Acerbi

Messa in bacheca la vittoria dell’Europeo è tempo di ricominciare per raggiungere un nuovo obiettivo: la qualificazione al Mondiale in Qatar nel 2022. Al momento l’Italia è in vetta al suo girone con 9 punti, deve continuare però a confermarsi per garantirsi la qualificazione. Gli azzurri guidati da Roberto Mancini scenderanno in campo domani sera alle 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze per sfidare la Bulgaria. La presenza di Chiellini, nonostante la convocazione, non è certa e per questo è in corso di valutazione Francesco Acerbi. In attacco invece nessun dubbio per Immobile.

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Bonucci, Florenzi, Emerson Palmieri; Chiellini/Acerbi; Jorginho, Barella, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

BULGARIA (4-4-2) – Naumov; Turitsov, Antov, Hristov, Bozhikov; I.Iliev, Chochev, Malinov, Yankov; Despodov, D.Iliev.

