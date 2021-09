Nazionale, Mancini con 34 gare consecutive senza ko si avvicina a Spagna e Brasile

RASSEGNA STAMPA - È un percorso di crescita e miglioramento continuo quello di Roberto Mancini e della Nazionale. La vittoria dell’Europeo è stato il coronamento del buon lavoro svolto in questi anni. Adesso si punta alla qualificazione al Mondiale del 2022 in Qatar e Mancini spera di eguagliare Spagna e Brasile a quota 35 partite senza ko. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, gli basterà vincere o pareggiare quella contro la Bulgaria in programma domani. Al momento la striscia positiva del ct è ferma a 34 gare senza sconfitte, iniziò tutto da Italia-Ucraina di tre anni fa al Marassi. Da lì fino alla vittoria dell’Europeo l’Italia ha collezionato 27 vittorie e 7 pareggi in 34 partite. Ad aver segnato più gol di tutti è stato Ciro Immobile, il capitano della Lazio si è dimostrato fondamentale per la Nazionale mettendo a tacere la voce dei più scettici.

PARTITE – La Nazionale inizierà domani contro la Bulgaria, alle 20:45 al Franchi, il suo percorso di qualificazione al Mondiale 2022. Domenica 5 sarà impegnata contro la Svizzera, alle 20:45 a Basilea. Infine mercoledì 8 alle 20:45 affronterà la Lituania a Reggio Emilia.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, in rosa restano diversi esuberi: i dettagli

Serie A, Donadoni: "Scudetto? C'è un gruppo di squadre molto forti che si equivalgono"