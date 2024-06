Italia, Buongiorno: "Zaccagni? Gli abbiamo fatto i complimenti. Sappiamo che..."

TUTTOmercatoWEB.com

A due giorni dalla sfida con la Svizzera è intervenuto in conferenza stampa Alessandro Buongiorno: "Se penso sia il mio momento vista la squalifica di Calafiori? In ogni allenamento si cerca di dare il massimo per provare a mettere il mister in difficoltà. Dovesse essere il mio momento, mi sono preparato al massimo per essere pronto".

"Ieri sera abbiamo subito fatto i complimenti a Zaccagni, dopo la partita eravamo felici e contenti per come alla fine sono andate le cose a Lipsia. Per quanto riguarda la difesa c'è questa tradizione di difensori italiani fortissimi, è vero: noi cerchiamo di prendere spunto per provare a fare il meglio possibile ed essere ai loro livelli. A volte chiediamo consigli a chi ci ha preceduto, ci capita di vedere le loro azioni e stiamo provando a fare il massimo per essere al loro livello".

"Se nello spogliatoio la consapevolezza di poter fare lo scatto decisivo? Assolutamente, dopo l'ultima partita è aumentata anche la consapevolezza di un'Italia che non molla, che riesce a segnare all'ultimo minuto in una gara difficilissima. Sappiamo che quella contro la Svizzera non sarà una partita semplice, cercheremo di fare il massimo per arrivare pronti a questa partita. A livello di consapevolezza generale sappiamo di poter dare il massimo, di poter garantire il massimo dell'impegno e della professionalità".

"Svizzera? Una nazionale molto tosta, giocano bene e sanno attaccare la profondità e sicuramente non sarà facile. Noi stiamo cercando di preparare la partita al meglio, vogliamo arginare le situazioni tattiche degli avversari. Saremo sicuramente pronti. Se pensiamo di potercela fare? La nostra parte del tabellone è quella più facile, ma ogni partita non sarà facile. Speriamo di riuscire ad andare avanti, sappiamo quanto è importante per noi e per l'Italia in generale. Speriamo di farcela. Questo ci rende consapevoli del fatto che nessuna partita sia facile. La morale è che non dobbiamo sottovalutare le avversarie perché ogni squadra è forte e nasconde pericoli e insidie. Bisogna arrivare sempre al massimo a ogni partita".

