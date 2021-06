Italia, Caputi: "Confido in Immobile, sarà il suo Europeo"

Nel giorno dell'esordio all'Europeo dell'Italia contro la Turchia, il noto giornalista Massimo Caputi ha scelto colui che potrà essere il protagonista del torneo. Le sue parole a Sky Sport: "Io confido nel nostro tridente d'attacco e dico Immobile. Ciro è uno di quei calciatoriche in Nazionale non ha mai reso come siamo abituati a vedere con la Lazio, però lo vedo cresciuto e credo che possa essere il suo campionato europeo. Noi abbiamo bisogno di lui, senza nulla togliere a Belotti che potrà essere importante. La figura di Immobile, Scarpa d'oro l'anno scorso, può essere un'arma importante".

