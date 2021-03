Italia, è il momento di Immobile: Mancini si affida al bomber della Lazio

Non sta vivendo un buon momento con la Lazio, ma il riscatto di Ciro Immobile può e deve partire dalla Nazionale. Questa sera l'Italia sarà impegnata nella prima gara di qualificazione ai mondiali del Qatar del 2022 e il ct Roberto Mancini affiderà a lui il peso dell'attacco. Fatalità, proprio il 25 marzo del 2009 il bomber napoletano faceva il suo debutto con la maglia azzurra dell'under 21, lanciato in campo da Casiraghi in Italia - Austria al posto di Paloschi. Dodici anni dopo contro l'Irlanda del Nord ecco la chance di prendersi il posto da titolare nell'attacco della Nazionale maggiore e guidarla verso la qualificazione.

BALLOTTAGGIO - L'obiettivo di Immobile, Scarpa d'Oro 2020, è quello di rappresentare un punto fermo anche per l'Italia. Alla Lazio i numeri sono tutti dalla sua parte con 144 gol in 209 partite ma in azzurro sono 10 le reti siglate in 42 presenze, solo 3 da quando in panchina c'è Mancini. Meglio di lui ha fatto Belotti, amico ma anche rivale con cui, insieme a Caputo, si gioca il posto nell'attacco dell'Italia. Le prossime gare e il finale di stagione saranno decisivi per decretare chi sarà il titolare nell'Europeo di quest'estate e stasera Immobile avrà già la sua prima occasione.

Lazio sotto shock: morto il classe 2002 Guerini in un incidente

Guerini, il cordoglio della Lazio: "Ancora increduli, sconvolti dal dolore"

TORNA ALLA HOME PAGE