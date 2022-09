Italia, Garanzini: "Contro l'Ungheria si è raschiato il fondo del barile ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Bella vittoria dell'Italia che si impone sull'Ungheria e sale in testa al suo girone di Nations League accedendo anche alla final four della competizione. Sul match ha detto la sua Gigi Garanzini che sulle pagine de La Stampa ha così affermato: "Avendo fallito il Mondiale e il modo ancor ne offende, l'Italia almeno si è presa la fase finale del torneo di consolazione detto Nations League. Raschiando il fondo del barile, se parliamo di organico, eppure giocando a Budapest una partita di coraggio e qualità, vinta con merito e sofferta soltanto per una breve fase della ripresa, dopo il gol del 2-0".