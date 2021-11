Italia, Gravina: "Condivido l'ottimismo di Mancini, recuperiamo spensieratezza"

L'Italia non è riuscita a vincere contro l'Irlanda del Nord e per questo gli azzurri di Mancini si giocheranno l'accesso ai prossimi Mondiali in Qatar ai play off che si terranno a marzo. Queste le parole del presidente della Figc Gravina durante il Consiglio Federale: "Recuperiamo le energie e il senso di spensieratezza. Se vogliamo vincere i playoff dobbiamo essere speciali, non normali. Sono ottimista e condivido l'ottimismo di Mancini anche oggi, come ho fatto anche a maggio quando il ct disse che l'Italia avremmo vinto l'Europeo".

