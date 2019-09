Italia, Immobile è il diciassettesimo marcatore dell'era Mancini

Immobile torna a segnare con la maglia azzurra dopo 2 anni (l'ultimo gol risaliva al 5 settembre 2017 nell'1-0 a Israele per le qualificazioni ai mondiali di Russia 2018). Tante critiche, commenti e giudizi sul suo operato con l'Italia: ieri l'attaccante della Lazio ha risposto sul campo. Un colpo di testa sotto la traversa per spazzare via tutte le voci sul suo basso rendimento in Nazionale. Con la rete realizzata ai danni della Finlandia, Immobile ha raggiunto quota 8 reti in azzurro. E, piccola curiosità, è divenuto il diciassettesimo marcatore diverso nella gestione di Roberto Mancini. Già, proprio come il numero che indossa sulle spalle con la maglia della Lazio. Inoltre, mettendo in cassaforte l'ottavo centro, ha raggiunto Anastasi, Biavati, Boniperti, Capello F., Chiellini, Conti L., Costantino, Frossi, Pascutti, Ravanelli e Sivori.

