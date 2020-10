Italia, Mancini: "Immobile è un grande giocatore, ho molto rispetto. Domani tocca a lui"

Nazionale con il fiato sospeso. Gli azzurri infatti sono attesi domani in campo per il match dell'Italia contro l'Olanda in programma alle 20:45 al Gewiss Stadium. Tuttavia la conferenza stampa della vigilia del ct Mancini, e un giocatore, è stata posticipata in quanto si sospettano due casi di positività all'interno del gruppo. Il tecnico interverrà quindi alle 19:30.

"Abbiamo un gruppo di ragazzi, sono stati bravissimi. Tutti si meritano di giocare, ho anche rispetto per i calciatori, bisogna avere rispetto, pensando che poi non andranno nemmeno in vacanza. Quindi devo anche salvaguardarli un attimo. Se ho tre partite ne faccio fare una per uno. Domani tocca a Immobile. Rientrerà anche Giorgio (Chiellini, ndr), poi ci saranno quattro o cinque cambi".

OLANDA - "L'Olanda è una squadra forte, con giocatori giovani, che sta migliorando di partita in partita. Sarà una bella gara, con la Bosnia hanno avuto supremazia, come è successo con noi con la Bosnia che si difende con undici giocatori".

POLEMICHE SU IMMOBILE - "Ho specificato apposta, con la Moldavia ho fatto giocare qualcuno che non ha mai esordito. Per la Polonia pensavo fosse meglio per Belotti, questa per Immobile. Vale quello che ho detto prima: Ciro è un bravo ragazzo, ottimo giocatore, ha fatto valanghe di gol ma ho rispetto per la sua stagione, lunghissima".

