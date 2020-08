Italia, Mancini: "Voglio la finale di Nations League. Attacco? Ci sono anche volti nuovi"

In vista dei prossimi impegni della Nazionale contro Bosnia e Olanda, in programma rispettivamente il 4 e il 7 settembre, il ct Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa da Coverciano.

"Sono molto contento di essere tornato a Coverciano, nelle ultime ore abbiamo fatto i test e siamo risultati tutti negativi. Ne siamo felici e siamo pronti a lavorare. Oggi riparto ancora più carico, voglio vedere la mia Nazionale giocare bene e arrivare in finale di Nations League, anche in ottica ranking".

RIAPERTURA STADI - "Il calcio oggi ha bisogno prima di tutto del pubblico. Questo sport è fatto per la gente e spero si possa tornare alla normalità al più presto".

BOSNIA - "Non sarà così semplice, è la prima gara e dobbiamo cercare di fare le cose per bene. Ricordo la sfida di Torino, serve concentrazione e attenzione. poi penseremo alla partita di Amsterdam".

ATTACCO – “Abbiamo Immobile, Belotti, Caputo, Lasagna, Kean... Ci sono volti nuovi sia calciatori che sono con noi da due anni".

