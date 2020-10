Italia, Maniero: “Immobile? Ingiusto criticarlo, tornerà a segnare”

Immobile-Nazionale è sicuramente il tema del giorno. L'attaccante della Lazio, autore di 36 gol in campionato e vincitore della Scarpa d'Oro, È stato spesso attaccato per qualche errore di troppo con la maglia azzurra. In difesa del bomber biancoceleste, è intervenuto, ai microfoni di TMW Radio, Filippo Maniero, ex attaccante di Palermo e Venezia. Queste le sue parole: "Un momento negativo per un attaccante può capitare. Non è giusto criticare troppo un ragazzo che ha fatto vedere le sue qualità negli anni. In Nazionale non è semplice giocare, nel club conosci i movimenti e questo conta molto. Giocare in Nazionale anche con moduli diversi ai quali sei abituato ti può portare ad un appannamento. Credo però che sia un periodo passeggero e tornerà a segnare anche in azzurro. Insieme a Belotti è il migliore che abbiamo".

