Italia, Mimun: “Spiace non vedere Immobile in campo con la Nazionale”

In tantissimi si sono espressi su quanto accaduto ieri sera nel match dell'Italia contro la Polonia. O meglio sul fatto che Ciro Immobile sia rimasto in panchina per tutta la gara e che Mancini abbia deciso di preferirgli prima Belotti e poi Caputo. Anche il direttore del Tg5 Clemente Mimun ha espresso il suo pensiero: "Quando gioca la Nazionale mi spiace non vedere Immobile in campo".

Lazio, per Hoedt termina il countdown. La carica dell'olandese via social: "Si inizia" - FT

Lazio, Immobile: "Scarpa d'Oro? Che soddisfazione battere Lewandowski"

TORNA ALLA HOMEPAGE