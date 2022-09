Italia, non solo Immobile: Mancini fa fuori tutti i calciatori della Lazio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'assenza di Ciro Immobile fa rumore. Il suo nome non è stato inserito nell'elenco dei calciatori convocati per la partita di stasera contro l'Inghilterra: il motivo alla base della scelta sarebbe un problema muscolare. Ma il centravanti non è l'unico calciatore della Lazio a non essere stato arruolato per la sfida di San Siro. Anche Matteo Cancellieri è stato escluso in extremis dal ct della Nazionale. Scelta particolare, soprattutto pensando alla penuria di attaccanti esterni a disposizione di Mancini: alcuni infatti pensavano addirittura potesse partire titolare. A comporre il reparto offensivo saranno Scamacca, Raspadori, Gnonto, Zerbin e Gabbiadini. Rappresentativa della Lazio rasa al suolo. Oltre a Immobile e Cancellieri, non c'è spazio nemmeno per Provedel. Il duello per il ruolo di terzo portiere alle spalle di Donnarumma e Meret è stato vinto da Vicario.