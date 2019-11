Italia, Nosotti: "Euro 2020 sarà il torneo di Immobile e Belotti"

Da un paio d'anni, ormai, la sosta per le nazionali coincide con il solito ritornello nell'attacco dell'Italia: "Immobile o Belotti? Belotti o Immobile". Tra chi è rimasto al 2012 e grida "Balotelli!", non c'è il giornalista di Sky Sport Marco Nosotti, convinto che Euro 2020 sarà la competizione degli attaccanti di Lazio e Torino: "Immobile e Belotti vivono una sana concorrenza, sono amici e si alterneranno" - ha detto a Lazio Style Channel - "Nel 4-3-3 di Mancini giocherà sempre uno solo dei due, ma saranno loro gli attaccanti per l'Europeo. Il ct sceglierà in base al loro stato di forma e alle caratteristiche della partita e dell'avversario, e a Euro 2020 dubito che ci sarà un altro numero 9 in più rispetto a loro due, piuttosto un attaccante con caratteristiche più duttili". Poi una chiosa sul bomber biancoceleste: "Al momento tutto quello che tocca Immobile diventa oro".

