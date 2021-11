Italia, prossimo appuntamento ai play-off: nessun test o raduno prima

Il pareggio di ieri contro l'Irlanda del Nord condanna l'Italia ai play-off per accedere ai Mondiali del 2022 che si giocheranno in Qatar. Roberto Mancini dovrà ritrovare la squadra sul piano del gioco ma soprattutto dal punto di vista psicologico. Dopo gli ultimi passi falsi la squadra è apparsa spenta e impaurita, una brutta copia di quella vista all'ultimo Europeo. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il ct non avrà a disposizione altre finestre per provare la squadra prima dei play-off di marzo. Nessuna amichevole e nessun raduno sono previsti prima di allora, una situazione che potrebbe rappresentare una difficoltà in più per gli azzurri che saranno super impegnati con i rispettivi club.